Во Франции приравняли поражения Украины и Запада

Экс-посол Франции при ООН Аро заявил, что поражение Украины было бы поражением Запада

Поражение Украины в военном конфликте можно приравнять к поражению Запада, заявил бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро. Его слова приводит швейцарская телерадиокомпания RTS.

«Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», — сказал экс-дипломат.

Ранее власти Швеции решили поставить Германии системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Уточняется, что их планируется установить на Украине.

До этого Европейский союз объявил, что выделит многомиллионный пакет помощи Киеву. Уточняется, что украинская сторона получит 25 миллионов евро на разминирование территорий.