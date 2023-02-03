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17:20, 3 февраля 2023Мир

Во Франции приравняли поражения Украины и Запада

Экс-посол Франции при ООН Аро заявил, что поражение Украины было бы поражением Запада

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Поражение Украины в военном конфликте можно приравнять к поражению Запада, заявил бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро. Его слова приводит швейцарская телерадиокомпания RTS.

«Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», — сказал экс-дипломат.

Ранее власти Швеции решили поставить Германии системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Уточняется, что их планируется установить на Украине.

До этого Европейский союз объявил, что выделит многомиллионный пакет помощи Киеву. Уточняется, что украинская сторона получит 25 миллионов евро на разминирование территорий.

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Виктория Кондратьева
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