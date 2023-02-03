В Турции усомнились в союзничестве ряда стран из-за закрытия консульств

Глава МИД Турции усомнился в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле

Тяжело назвать союзниками и друзьями страны, закрывшие свои консульства в Стамбуле якобы в связи с угрозой теракта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его цитирует РИА Новости.

«Если есть такая угроза, если мы союзники, разве не правильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет», — сказал министр, указав, что такая политика «не подобает ни дружбе, ни союзничеству».

В конце января посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. После этого дипмиссии Великобритании, Германии и Нидерландов в Стамбуле закрылись и перестали принимать посетителей.