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11:33, 3 февраля 2023Мир

В Турции усомнились в союзничестве ряда стран из-за закрытия консульств

Глава МИД Турции усомнился в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле

Фото: Leah Millis / Reuters

Тяжело назвать союзниками и друзьями страны, закрывшие свои консульства в Стамбуле якобы в связи с угрозой теракта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его цитирует РИА Новости.

«Если есть такая угроза, если мы союзники, разве не правильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет», — сказал министр, указав, что такая политика «не подобает ни дружбе, ни союзничеству».

В конце января посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. После этого дипмиссии Великобритании, Германии и Нидерландов в Стамбуле закрылись и перестали принимать посетителей.

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Глеб Бажуткин
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