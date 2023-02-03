Деловая активность в России продолжила замедляться

S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 48,7 пункта

По итогам января 2023 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России составил 48,7 пункта — отметка ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Индекс остается ниже данного уровня четвертый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные исследования международного финансового холдинга S&P Global.

Однако по сравнению с результатами декабря показатель вырос на 2,8 процентного пункта. Деловая активность в стране замедляется на фоне слабого клиентского спроса и снижения покупательской способности россиян. При этом смягчение падения в январе игроки объясняют возвращением клиентов в условиях «более агрессивных маркетинговых усилий» компаний.

Параллельно издержки российского сектора услуг росли в январе рекордными темпами, а рост цен на сырье достиг пятимесячного максимума. Более высокие затраты S&P Global объясняет увеличением счетов за коммунальные услуги, стоимостью услуг поставщиков и расходами на заработную плату. При этом совокупный индекс объемов производства, который включает деловую активность в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, вырос с 48 в декабре до 49,7 пункта в прошлом месяце.

Вместе с тем занятость в российском секторе услуг также продолжила снижаться шестой месяц подряд, что было связано с продолжающимся снижением числа новых заказов. Однако темпы сокращения рабочих мест стали самыми медленными с сентября 2022 года, когда в стране была объявлена частичная мобилизация.

В декабре директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов заявил, что роста безработицы в России не ожидается. По его словам, на рынке труда сейчас наблюдается высокий спрос, особенно на рабочие специальности, — на портале ведомства на тот момент зарегистрировали по меньшей мере два миллиона вакансий, в то время как число безработных было в несколько раз меньше.