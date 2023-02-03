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14:46, 3 февраля 2023Мир

Великобритания допустила передачу западных истребителей Киеву

Премьер Сунак допустил, что Великобритания передаст Украине истребители в будущем

Фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

Великобритания может передать Украине западные истребители в рамках военной помощи в будущем, несмотря на долгий срок подготовки украинских пилотов. Такой вариант допустил премьер-министр королевства Риши Сунак в эфире Talk TV.

«Нет, мы не исключаем [передачу западных истребителей]. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты — это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения», — заявил премьер.

Ранее The New York Times со ссылкой на американские и европейские официальные лица сообщила, что в США и Евросоюзе обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 Киеву через другие страны — например, Данию или Нидерланды. По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35.

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Виктория Кондратьева
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