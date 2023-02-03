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07:02, 3 февраля 2023Забота о себе

Отказывающейся регулярно спать с любимым партнером женщине дали совет

Сексолог Коннолли: нежелание секса в постоянных отношениях может говорить о депрессии

Фото: Shutterstock

О депрессии или тревожном расстройстве может говорить нежелание секса в постоянных отношениях, предупредила психолог-сексолог Памела Стивенсон Коннолли. Совет рассказавшей об этой проблеме женщине она дала в колонке для The Guardian.

По словам женщины, написавшей письмо в издание, она встречается со своим партнером уже 10 месяцев, счастлива с ним и считает идеальным во всем. «Проблема в том, что он меня больше не привлекает сексуально. До него у меня не было серьезных отношений, только компромиссные, в которых со мной обращались плохо, зато я их хотела и был отличный секс», — вспоминает она. Автор письма предпочитает вместо интимных контактов отдыхать с любимым, целоваться, обниматься, говорить или просто спать.

Секс, продолжила она, перестал быть регулярным. «И хотя мне нравится, я хочу, чтобы он быстрее закончился. Не думаю, что когда-нибудь захочу секса с тем, с кем состою в постоянных отношениях», — призналась женщина. По ее словам, она переживает, что это может разрушить ее роман.

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В ответ Коннолли указала на то, что в опасных или связанных с табу ситуациях люди часто испытывают повышенное сексуальное влечение. «В прошлом вам нравился секс без обязательств, но в длительных отношениях нужно научиться получать удовольствие от секса без куража от случайных связей. Если вы с партнером действительно нравитесь друг другу, у вас получится. Если только фантазируете, что он тот, кто вам нужен, долго роман не продлится», — предупредила сексолог.

Кроме того, предостерегла врач, снизившиеся сексуальные аппетиты могут говорить о депрессии, тревожном расстройстве, стрессе или необычной реакции на лекарственные средства.

Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан дала совет завязавшим роман с мужем подруги женщинам. По словам Нолан, им стоит узнать у мужчины о серьезности его намерений и оценить все риски такого рода отношений.

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Александра Лисица
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