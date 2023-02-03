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20:05, 3 февраля 2023Силовые структуры

Убившего топором-колуном дядю российского рецидивиста осудили на десять лет

В Коми суд приговорил рецидивиста к 10 годам колонии за убийство дяди топором-колуном

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Республике Коми суд приговорил 28-летнего местного жителя к десяти годам и одному месяцу колонии строгого режима за убийство дяди. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство») и части 2 статьи 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») УК РФ. Следствие и суд установили, что в январе 2022 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения из неприязни нанес родственнику удары по голове и телу топором-колуном. Потерпевший умер от открытой черепно-мозговой травмы во дворе дома, куда его перетащил напавший.

Уточняется, что в апреле, во время предварительного расследования преступления, злоумышленник также вырвал несколько листов из материалов дела и уничтожил их. Ранее россиянин был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд приговорил женщину к 10 годам колонии за убийство вместе с сожителем экс-мужа.

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Илона Палей
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