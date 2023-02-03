Российский педагог получил 12,5 года колонии за приставания к маленькой ученице

В Омской области осудили на 12,5 года преподавателя, домогавшегося десятилетней ученицы

В Омской области суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 30-летнего мужчину, домогавшегося десятилетней девочки. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Педагог признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант преподавал курсы дополнительного образования. Там он приставал к маленькой ученице. Потерпевшая рассказала обо всем родственникам, и те обратились в полицию.

Ранее стало известно, в Москве суд арестовал сотрудника ледовой арены за домогательства к маленькой девочке.