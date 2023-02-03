Жена убившего детей уфимца попыталась обратиться к соседям и осталась без помощи

В Уфе жена убившего двоих сыновей отца не смогла достучаться до соседей в поисках помощи

В Уфе жена убившего двоих сыновей отца пыталась достучаться до соседей и просила помощи. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Женщина звонила в квартиры соседей и умоляла впустить ее. Она говорила, что ее мужу плохо, а на фоне были слышны крики детей. Отмечается, что потерпевшая стучала в двери, звонила в домофон, но люди не откликнулись.

Ранее стало известно, что семья проживала в трехкомнатной квартире, которая попала на видео. Ночью девочка подошла к матери и сказала, что отец ссорится с ее братом. Тогда женщина решила разобраться и пришла к мужу. Он стал ругаться с ней и избивать.

Около пяти утра в экстренные службы поступило четыре сообщения от соседей о том, что фигурант бьет женщину в подъезде, душит детей, слышны крики и шум. Когда правоохранители приехали, на месте происшествия нашли три тела. Мужчина зарезал школьников, а затем покончил с собой. Жене с десятилетней дочерью удалось сбежать и выжить. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а, в» части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).