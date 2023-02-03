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11:05, 3 февраля 2023Экономика

В России заметили рост спроса на одну категорию товаров

Аналитики Moneyplace: на маркетплейсах набирают популярность товары для переезда

Фото: Unsplash

В последнее время на маркетплейсах набирают популярность товары категории «Для переезда», следует из исследования аналитического сервиса Moneyplace. «Лента.ру» ознакомилась с результатами работы специалистов.

Товары на Wildberries

На Wildberries, по данным аналитиков, рост продаж с августа 2022 года к январю 2023 года составил плюс 54 процента. Пик оборота в категории «Для переезда» пришелся на 22 января 2023 года: количество проданного товара в этот день — 1795 штук.

Самыми продаваемыми товарами из категории «Для переезда» на Wildberries являются: картонные коробки, вакуумные пакеты для одежды с насосом и хозяйственные сумки/баулы

аналитики Moneyplace

Ключевой запрос пользователей на Wildberries —«коробка картонная для переезда» — от августа 2022 к январю 2023 года вырос на 1014 процентов.

Товары на Ozon

На Ozon же рост продаж с августа 2022 года к январю 2023 года составил плюс 64 процента, отметили аналитики. А пик оборота в категории «Для переезда» пришелся на 22 декабря 2022 года: количество проданного товара в этот день — 3752 штук.

Самыми продаваемыми товарами из категории «Для переезда» на Ozon являются: коробки для переезда и прочные мешки

аналитики Moneyplace

На Ozon ключевой запрос пользователей — «сумка-баул для переезда» — к январю 2023 года с августа 2022 года вырос на 35 процентов.

Ранее появилась информация, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Клиентка, чье имя не раскрывается, приобрела на платформе защитную пленку для часов за 231 рубль, однако вместо нее пришла пленка для телефона. По этой причине девушка сразу вернула покупку в пункте выдачи с пометкой «несоответствие заказа». Тем не менее ретейлер все равно списал с банковской карты покупательницы 100 рублей за возврат товара.

При этом в Wildberries опровергли информацию о том, что маркетплейс сделал для клиентов платным возврат бракованных товаров.

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Алена Шевченко
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