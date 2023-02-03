В России произошли «тектонические сдвиги» в судебных спорах по увольнению

«Технологии доверия»: произошли «тектонические сдвиги» в судебных спорах по увольнению

За последние год-полтора произошли «тектонические сдвиги» в подходах судов к рассмотрению споров, связанных с увольнениями россиян, заявил старший юрист, руководитель практики трудового права компании «Технологии доверия» (бывшая PwC в России) Алексей Дингин, передает РБК.

Например, Кассационный суд в одном из дел постановил, что при сокращении штата работодатель должен предлагать дистанционному сотруднику все имеющиеся у него вакантные должности, находящиеся в том числе в месте расположения компании, а не только там, где находится работник по договору.

Еще одно дело касалось дистанционной работницы, которая не пришла в офис по требованию работодателя, но продолжила трудовую деятельность удаленно. Московский городской суд посчитал, что работодатель не предоставил веских доказательств отсутствия подчиненной на рабочем месте, местоположение которой не было однозначно закреплено в ее трудовом договоре.

Также суд встал на строну человека, которого уволили за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд.

Ранее сообщалось, что в течение года каждый пятый опрошенный россиянин хотя бы раз поменял место работы и пожаловался, что достаточно долго не мог найти новую работу после увольнения.