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09:29, 1 февраля 2023Экономика

Россияне рассказали о сложностях с поиском работы после увольнения

«Зарплата.ру»: каждый пятый россиянин пожаловался на долгий поиск работы после увольнения

Фото: Shutterstock

В течение года каждый пятый опрошенный россиянин хотя бы раз поменял место работы и пожаловался, что достаточно долго не мог найти новую работу после увольнения. Причем об отсутствии сложностей с поиском заявили 69 процентов опрошенных граждан, свидетельствуют результаты совместного опроса сервиса Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», пишет ТАСС.

Из тех, кто сообщил о смене работы в 2022 году, большинство опрошенных писали заявление по собственному желанию, а каждый пятый россиянин увольнялся по соглашению сторон. Около 14 процентов называли причиной увольнения сокращение штата, 11 процентов — завершение трудового договора, и восемь процентов были уволены по инициативе работодателя.

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Половина респондентов отметила, что выходить на новую работу было морально тяжело. Основными страхами, которые называли россияне, были опасения относительно соответствия навыков новому месту работы (26 процентов респондентов), трудности, связанные с адаптацией (13 процентов), и боязнь проблем с новым коллективом (12 процентов). Эксперты объясняют, что острая фаза стресса адаптации на новом месте работы длится четыре-шесть недель — за этот период новый сотрудник сможет понять, кто из коллег станет ему другом, а с кем лучше сохранить нейтрально-доброжелательные отношения, а также сформировать мнение о рабочих процессах и навыках, необходимых для выполнения задач.

Опрос проводился во всех регионах страны среди 1 770 россиян.

При увольнении россияне должны получать зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка, напомнила ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Если человек не нашел работу через два месяца после увольнения, то он может потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц, отметила она.

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Мария Грушко
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