В США сочли визит лидеров Евросоюза в Киев символическим

NYT: визит лидеров ЕС в Киев разочарует Зеленского, если он ожидает конкретики от Брюсселя

Визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Киев может разочаровать президента Украины Владимира Зеленского, если тот ожидает конкретных действий Брюсселя по вступлению страны в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов, участвующих в подготовке встреч.

«Под давлением общественного мнения и Соединенных Штатов, дабы продемонстрировать долгосрочную приверженность, лидеры ЕС согласились предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в июне», — пишет издание.

Однако американские журналисты указывают, что фон дер Ляйен и Мишель не намереваются давать ложных надежд Киеву. Более того, чиновники не имеют разрешения от интеграционной группировки обещать Украине упростить правила приема. Обычно процесс вступления в ЕС занимает порядка 10 лет.

В конце января Мишель сообщил, что Украина готова к проведению мероприятий для вступления в Евросоюз. По его словам, он видел «явную политическую волю к проведению необходимых реформ». Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане страны по вступлению в блок за два года.

