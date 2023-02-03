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20:00, 3 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на «отдыхающих» в тылу украинцев

Президент Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа у украинцев в тылу

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа у украинцев, «отдыхающих» в тылу. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что стойкость Украины зависит не только от мотивации, которую дают стране ее партнеры, но и от духа внутри государства. «В самом начале войны дух был крепче», — заметил он.

«В городах, где не было оккупации, у нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас в некоторых городах я вижу, что они на отдыхе», — сказал Зеленский.

Президент призвал журналистов как можно скорее поднять боевой дух украинцев в тылу, так как задача Киева сейчас «не допустить реванша».

Ранее сообщалось, что на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных граждан страны. В стране также звучат призывы начать массово мобилизировать людей в тылу.

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Алевтина Запольская
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