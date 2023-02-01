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20:11, 1 февраля 2023Бывший СССР

На Украине допустили мобилизацию ограниченно годных

В ВСУ допустили мобилизацию ограниченно годных украинцев

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач допустил мобилизацию ограниченно годных граждан республики. Его цитирует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения», — сказал он.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал объявить в республике «максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла». Как он утверждает, самой страны в ближайшем будущем «может не стать». Луценко подчеркнул, что причины, по которой человек мог бы прятаться от мобилизации, не существует.

19 января военкомат в Николаевской области Украины потребовал от мужчин прийти без получения повесток. Как сообщалось, украинцам также пригрозили раздачей повесток на улицах. Это объяснили отсутствием соответствующего запрета в законах страны.

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Кристина Есикова
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