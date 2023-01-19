Военкомат на Украине призвал граждан прийти без получения повесток

Военкомат в Николаевской области Украины призвал граждан прийти без получения повесток

Военкомат в Николаевской области Украины призвал мужчин от 18 до 60 лет прийти без получения повесток. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Граждане Украины должны выполнить свой долг и, не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания», — сказано в сообщении.

Военкомат пригрозил украинцам раздачей повесток на улицах. Это объяснили отсутствием соответствующего запрета в законах республики. Также в правоохранительные органы были направлены данные по всем гражданам Украины, которые не пришли по повесткам, для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач заявил, что жителям страны раздают повестки на улицах, потому что делать это по домашним адресам малоэффективно. В декабре прошлого года очевидцы сняли, как на Украине группа людей в военной форме окружила молодого человека. «Ходят по рынку и вручают повестки», — прокомментировал автор ролика.