Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что вскоре республики «может не стать»

На Украине необходимо срочно объявить максимальную мобилизацию как для фронта, так и для тыла, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, самой страны в ближайшем будущем «может не стать».

«Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», — сказал Луценко.

Накануне Киев уличили в проведении испытаний психостимулирующих и наркотических препаратов на украинских военнослужащих.