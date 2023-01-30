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20:41, 30 января 2023Бывший СССР

Бывший генпрокурор Украины призвал провести максимальную мобилизацию

Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что вскоре республики «может не стать»

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

На Украине необходимо срочно объявить максимальную мобилизацию как для фронта, так и для тыла, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, самой страны в ближайшем будущем «может не стать».

«Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», — сказал Луценко.

Накануне Киев уличили в проведении испытаний психостимулирующих и наркотических препаратов на украинских военнослужащих.

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Василий Мека
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