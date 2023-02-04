Российский депутат извинилась за слова об экстремистах-антипрививочниках

Депутат Соломатина извинилась за слова о признании антипрививочников экстремистами

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина извинилась за слова о том, что людей, которые выступают против прививок, можно признать экстремистами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Соломатина подчеркнула, что общаясь с журналистом на бегу, «возможно, где-то могла высказаться излишне резко». «Но, я точно уверена в том, что делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя», — отметила российский парламентарий.

Депутат Соломатина, как профессиональный врач, считает, что «каждый должен ответственно относиться к своему здоровью». Она добавила, что вакцинироваться человек должен добровольно.

4 февраля Татьяна Соломатина рассказала, что людей, выступающих за отказ от вакцинации, могут начать признавать экстремистами. По словам депутата, существуют определенные структуры, призывающие отказаться от вакцинации. Она указала, что такая деятельность является «тоже войной, но на другом фронте».

