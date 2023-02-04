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02:34, 4 февраля 2023Силовые структуры

СК возбудит уголовное дело после решения генпрокуратуры Украины против Пегова

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выдвинутого Украиной обвинения военкору Пегову

Фото: Агентство «Москва»

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным решением генпрокуратуры Украины о предъявлении обвинения военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее генпрокуратура Украины заочно обвинила Пегова в «оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации российских военнослужащих». При этом украинское ведомство не указало фамилию Пегова, однако опубликовало его фото и подчеркнуло, что журналист неоднократно посещал Донбасс, а также был награжден рядом госнаград, в том числе лично президентом России Владимиром Путиным.

Семен Пегов — российский журналист, военный корреспондент, создатель проекта WarGonzo. Военкор активно освещает специальную военную операцию России на Украине с февраля 2022 года, до этого делал репортажи о боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Марина Совина
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