В Крыму новорожденный умер во время родов дома с помощью инструктора по йоге

Крымчанка решила рожать на дому при помощи инструктора по йоге, ребенок умер

32-летней жительнице Крыма грозит тюремный срок после того, как во время родов с доулой (не имеющей медицинского образования компаньонкой) умер ее новорожденный ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В декабре, готовясь к вторым родам, женщина познакомилась с доулами, которые вели курсы йоги и рассказывали, как можно родить без медицинской помощи на дому. По данным канала, крымчанка договорилась с тренером-инструктором по йоге о помощи, после чего та приехала сопровождать роженицу в домашних родах. Однако они проходили с осложнениями. В результате смерть младенца наступила от удушения при прохождении родовых путей, утверждает канал.

Женщине грозит срок за непредумышленное убийство, однако возбуждено ли уголовное дело, не уточняется. Местонахождение домашней акушерки устанавливается.

Ранее в январе в Омской области после кормления умер новорожденный ребенок. После приема пищи врачи диагностировали аспирационный синдром, при котором в дыхательные пути внезапно попадает кислое желудочное содержимое.