Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 4 февраля 2023Россия

В Крыму новорожденный умер во время родов дома с помощью инструктора по йоге

Крымчанка решила рожать на дому при помощи инструктора по йоге, ребенок умер

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

32-летней жительнице Крыма грозит тюремный срок после того, как во время родов с доулой (не имеющей медицинского образования компаньонкой) умер ее новорожденный ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В декабре, готовясь к вторым родам, женщина познакомилась с доулами, которые вели курсы йоги и рассказывали, как можно родить без медицинской помощи на дому. По данным канала, крымчанка договорилась с тренером-инструктором по йоге о помощи, после чего та приехала сопровождать роженицу в домашних родах. Однако они проходили с осложнениями. В результате смерть младенца наступила от удушения при прохождении родовых путей, утверждает канал.

Женщине грозит срок за непредумышленное убийство, однако возбуждено ли уголовное дело, не уточняется. Местонахождение домашней акушерки устанавливается.

Материалы по теме:
Недетский бизнес. Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
Недетский бизнес.Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
16 марта 2022
Кричащая проблема Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Кричащая проблемаКак проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
25 июня 2017

Ранее в январе в Омской области после кормления умер новорожденный ребенок. После приема пищи врачи диагностировали аспирационный синдром, при котором в дыхательные пути внезапно попадает кислое желудочное содержимое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ранения известного командира Мангушева
Симон Фуркад призвал допустить россиян до международных соревнований
В США собрались сбить китайский аэростат над океаном
Певица Бьянка рассказала о проделанных с внешностью манипуляциях
Вероятность возвращения Джонсона и Трасс в британскую политику оценили
В Крыму новорожденный умер во время родов дома с помощью инструктора по йоге
Бывший тренер сборной России оценил действия выбившего зубы игроку СКА Радулова
В ЛНР сообщили об освобождении военнослужащих из украинского плена
В США заявили о продолжении спецоперации до полного разгрома ВСУ
Бывший глава Госдепа сравнил действия Путина при Байдене, Трампе и Обаме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.