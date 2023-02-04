В Германии призвали не давать Украине ложных надежд о вступлении в ЕС

Журналист Нойханн призвал ЕС не давать Украине ложных надежд о вступлении в союз

Журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн призвал Евросоюз (ЕС) не давать Украине ложных надежд о вступлении. Об этом он написал в своем материале, говоря о прошедшем в Киеве саммите ЕС-Украина.

По мнению Нойханна, представитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «прекрасно владеет искусством политического представления». В частности, он напомнил о том, как европейские делегаты оставляли автографы на украинском флаге, называли Владимира Зеленского «дорогим Владимиром», а также называли саммит встречей «семьи». «Семья? На самом деле?», — задался он вопросом.

Журналист назвал эти слова продуктом риторического соперничества фон дер Ляйен и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, которые, по его словам, «питают сердечную неприязнь друг к другу». «Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?» — поинтересовался он.

Ситуация дает Киеву ложные надежды, что вступление в ЕС реально, и это является проблемой для всей Европы, отметил Нойханн. Он напомнил о мнениях президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что до членства в ЕС Украине «потребуются десятилетия», и канцлера Германии Олафа Шольца, отметившего, что перед «серьезным расширением» реформы необходимы самому блоку. Журналист заключил, что Украина заслужила не только поддержку Европы, но и то, чтобы высшие европейские должностные лица «были честны с ней».

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.