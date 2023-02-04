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21:25, 4 февраля 2023Мир

Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер

В Китае в больницах умерли более 80 тыс. человек от COVID-19 после отмены антиковидных мер

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В китайских больницах умерли более 80 тысяч человек от COVID-19 после отмены антиковидных мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Уточняется, что с 8 декабря 2022 года по 2 февраля 2023 года в больницах КНР 82 238 человек скончались от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией. Помимо этого, граждане не смогли вылечить обострения различных заболеваний, спровоцированных COVID-19.

8 января Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Отмечается, что при отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 лицам не требуется обращаться в дипмиссии КНР, как это было ранее.

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Юлия Мискевич
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