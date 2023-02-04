Приграничное российское село вновь подверглось обстрелу Украиной

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Украиной села Красное

Село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом днем 4 февраля сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших, однако осколки снарядов повредили один частный дом, линию электропередачи, еще в двух домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, разрушенной оказалась хозпостройка.

«Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела», — добавил Гладков.

Красное уже подвергалось обстрелу со стороны ВСУ осенью 2022 года. Тогда также обошлось без пострадавших.

Накануне вечером, 3 февраля, Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Борисовского района Белгородской области. Снаряды попали на территорию промышленного завода.