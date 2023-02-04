Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ

Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода», — написал Гладков. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет, так как людей успели вывести на безопасное расстояние.

На данный момент все аварийные службы выехали на место, сформирован оперативный штаб, добавил губернатор.

1 февраля ВСУ обстреляли село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет. Незначительные повреждения получили три частных домовладения. Кроме того, несколько снарядов упали на территорию местного фермерского хозяйства, повредив спецтехнику и постройки.