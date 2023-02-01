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18:20, 1 февраля 2023Россия

Украина обстреляла российское село в приграничном регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что Украина обстреляла село Новостроевка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, пострадавших в результате обстрела нет. Незначительные повреждения получили три частных домовладения. Кроме того, несколько снарядов упали на территорию местного фермерского хозяйства, повредив спецтехнику и постройки.

Гладков добавил, что сейчас на территории российского села находятся оперативные и аварийные службы, которые устраняют последствия обстрела.

С начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась атакам украинских войск. Накануне ВСУ за полтора часа дважды обстреляли территорию региона. По словам Гладкова, система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом, сбив в результате два снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, Шебекинский городской округ был дважды обстрелян со стороны Украины 30 января. Как рассказал губернатор, утром ВСУ нанесли удар по селу Безлюдное. В результате, вое местных жителей получили ранения и были контужены. Позже Украина атаковала еще несколько сел округа. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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Константин Лысяков
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