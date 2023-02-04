Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал об отказе командования признать его пленным

Находящийся в ЛНР боец ВСУ Мищан узнал об отказе командования признать его пленным

Украинский солдат Сергей Мищан, находящийся в Луганской народной республике (ЛНР), во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказалось признавать его военнопленным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что возлюбленная пленного беседовала с командиром батальона, где он служил. Тот сообщил, что фамилии Мищан в его списках нет.

Пленный сообщил, что проходил подготовку в Британии, он также рассказал, что 13 бойцов ВСУ из числа подготовленных британскими инструкторами сдались в первом бою. Он также пожаловался на устаревшее вооружение и проблемы с пулеметами.

Ранее Минобороны России сообщило, что с территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Уточняется, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, им дали возможность связаться с семьей.