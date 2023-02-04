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16:27, 4 февраля 2023Россия

Кадыров опубликовал обращение к погибшему отцу

Глава Чечни Кадыров опубликовал архивное видео с обещающим закончить войну отцом

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал архивное видео с отцом — первым президентом республики Ахматом Кадыровым. Кадры появились в его Telegram-канале.

«Отец... Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой ещё тогда, когда ты озвучил правду», — написал руководитель региона. Он также пообещал сохранить мир и приумножить большое наследие, которое оставил отец.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин рассказал о своем разговоре с первым президентом Чечни.
По словам главы государства, он пытался отговорить Кадырова от поездки в Грозный в мае 2004 года.

В 2000 году по указу Путина Ахмат Кадыров стал главой администрации Чечни, а через три года победил на выборах главы республики. 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. Кадырову-старшему посмертно присвоено звание Героя России.

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Варвара Кошечкина
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