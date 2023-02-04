Захарова ответила чиновникам ЕС после саммита в Киеве

Захарова: слова чиновников ЕС после саммита в Киеве перечеркивает принципы Евросоюза

Заявления западных чиновников после саммита Украина — Европейский союз (ЕС), полностью перечеркивают принципы, на которых строилось объединение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

«Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве», — сказала она.