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16:21, 4 февраля 2023Бывший СССР

Захарова ответила чиновникам ЕС после саммита в Киеве

Захарова: слова чиновников ЕС после саммита в Киеве перечеркивает принципы Евросоюза

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заявления западных чиновников после саммита УкраинаЕвропейский союз (ЕС), полностью перечеркивают принципы, на которых строилось объединение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

«Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве», — сказала она.

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Кристина Есикова
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