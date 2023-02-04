Овечкин назвал любимого хоккеиста сына

Александр Овечкин заявил, что любимым хоккеистом сына Сергея является Николя Обе-Кюбель

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал любимого игрока старшего сына Сергея. Его слова приводятся в Twitter NHL Network.

Спортсмен заявил, что сыну больше всего нравится его одноклубник канадец Николя Обе-Кюбель. «Еще он хочет увидеть [Сидни] Кросби и [Конора] Макдэвида. «Я не любимый игрок своего сына, я ему уже надоел», — добавил он.

Овечкин вместе с сыном принял участие в Матче всех звезд НХЛ. Вместе с Кросби они исполнили буллит. Хоккеисты вели шайбу до ворот, а затем отдали пас Сергею, который забросил шайбу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Вместе с супругой Анастасией хоккеист воспитывает двух сыновей — четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью.

