Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эвертон
0:0
Перерыв
live
Арсенал
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Эспаньол
0:0
1-й тайм
live
Осасуна
Испания - Примера|20-й тур
Боруссия Д
Сегодня
17:30 (Мск)
Фрайбург
Германия - Бундеслига|19-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|22-й тур
ПСЖ
Сегодня
19:00 (Мск)
Тулуза
Франция - Лига 1|22-й тур
Сассуоло
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|21-й тур
16:04, 4 февраля 2023Спорт

Овечкин назвал любимого хоккеиста сына

Александр Овечкин заявил, что любимым хоккеистом сына Сергея является Николя Обе-Кюбель

Фото: Alexander Stupnikov / Globallookpress.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал любимого игрока старшего сына Сергея. Его слова приводятся в Twitter NHL Network.

Спортсмен заявил, что сыну больше всего нравится его одноклубник канадец Николя Обе-Кюбель. «Еще он хочет увидеть [Сидни] Кросби и [Конора] Макдэвида. «Я не любимый игрок своего сына, я ему уже надоел», — добавил он.

Овечкин вместе с сыном принял участие в Матче всех звезд НХЛ. Вместе с Кросби они исполнили буллит. Хоккеисты вели шайбу до ворот, а затем отдали пас Сергею, который забросил шайбу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Вместе с супругой Анастасией хоккеист воспитывает двух сыновей — четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении в ЛНР известного командира Мангушева
36-летняя Мария Горбань продемонстрировала фигуру в купальнике
Овечкин назвал любимого хоккеиста сына
Названы профессии-кандидаты на замену искусственным интеллектом
Премьер Японии решил уволить помощника после его заявления об однополых парах
Эксперт по уборке предостерегла об опасности заправления постели после сна
Захарова обвинила ЕС в обслуживании Украины
Стоматолог назвала основные продукты для сохранения здоровья зубов
В жилом доме в Донецке обрушились перекрытия после обстрела со стороны ВСУ
Бывший офицер-морпех заявил о создаваемой США видимости поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.