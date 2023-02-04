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05:01, 4 февраля 2023Мир

В Польше обозначили сроки уничтожения западной бронетехники на Украине

Политолог Холащинский: переданная Украине бронетехника будет уничтожена за один квартал

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Польский политолог Кристиан Холащинский обозначил сроки уничтожения западной бронетехники, переданной украинской армии. Своим мнением он поделился в эфире радио Radio Maryja.

Политолог отметил, что в общей сложности количество военной техники, которую западные страны планируют передать Киеву, составит около 150-170 единиц. «Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», — считает он. Холащинский указал, что противостояние на Украине «перемолотит» любую технику, поставляемую Западом.

25 января стало известно о согласии Германии передать Киеву танки Leopard 2. Кроме того, Берлин также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

В тот же день Вашингтон принял решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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Варвара Кузьмина
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