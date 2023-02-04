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08:55, 4 февраля 2023Россия

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области бессрочно продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности бессрочно. Он будет сохраняться до тех пор, пока будут необходимы дополнительные меры защиты. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

В своем видеообращении Гладков рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Борисовский район, снаряды попали на территории промышленного завода. «Очевидна необходимость продолжения введения желтого уровня террористической опасности», — заявил губернатор.

Гладков отметил, что такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент России Владимир Владимирович Путин. И сейчас глава Белгородской области вынужден им воспользоваться.

По словам главы области, ограничительные меры будут сняты, как только обстановка улучшится. «Сейчас главное — это безопасность жителей», — добавил он.

1 февраля ВСУ обстреляли село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Повреждения получили три частных домовладения. Кроме того, несколько снарядов упали на территорию местного фермерского хозяйства, повредив спецтехнику и постройки.

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Екатерина Подвигина
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