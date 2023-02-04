Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:02, 4 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» показал ракету с изображением монумента «Родина-мать»

«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать»

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» показал ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» с изображением монумента «Родина-мать». Снимки появились в Telegram-канале госкорпорации.

По данным специалистов, пуск ракеты планируется 9 февраля в 9:15 по московскому времени.

«В этом году мы празднуем 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На "Союз" нанесены изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие"», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отправят на Международную космическую станцию (МКС) в мае 2023 года. Отмечается, что на Байконур отправили две ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а». Одна из ракет выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-23», а вторая в сентябре отправит на МКС пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами на борту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении в ЛНР известного командира Мангушева
Венгрия обвинила Европарламент в эскалации украинского конфликта
На Украине допустили отставку Зеленского
Лобовое столкновение двух автомобилей привело к смерти людей в Подмосковье
Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе
В Эстонии прояснили позицию по возможному бойкоту Олимпиады-2024 из-за россиян
В Одессу из-за масштабной аварии на подстанции доставят все имеющиеся генераторы
Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе
«Роскосмос» показал ракету с изображением монумента «Родина-мать»
Стало известно о краже денег на строительство забора между Латвией и Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.