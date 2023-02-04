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06:43, 4 февраля 2023Наука и техника

Создана бесшовная кожа для пациентов с ожогами

Science: создан способ выращивать бесшовные фрагменты кожи для пересадки

Фото: unsplash

Ученые Колумбийского университета (США) рассказали о способе выращивании кожи для пациентов, которым необходима пересадка. Исследование было опубликовано в журнале Science.

По словам специалистов, медики уже умеют выращивать фрагменты кожи с помощью клеток пациента и печатать их с помощью 3D-принтера. Однако в этом случае форма материала стандартизирована, и его приходится подгонять под каждого конкретного человека, пострадавшего от ожога. Ученые создали способ выращивания «бесшовных» образцов кожи любой формы — индивидуально под каждого пациента.

На первом этапе создания образца ученые сканируют поврежденную ткань с помощью лазера, затем моделируют необходимый фрагмент на компьютере. На 3D-принтере создается каркас, на который затем наращиваются клетки кожи пациента. На каркас наносится питательная среда, необходимая для роста ткани.

На весь процесс уходит около трех недель. По словам ученых, они протестировали «бесшовную» кожу на лабораторных животных и зафиксировали успех: «Это так же просто, как и надеть на мышей штаны». В заключении авторы отметили, что для перехода на испытания метода на людях необходимо протестировать, как быстро будут приживаться различные фрагменты кожи на животных.

В сентябре исследователи Технологического института Джорджии (США) создали способ нанесения татуировки с помощью пластыря с микроиглами. По словам специалистов, данный процесс полностью безопасен и не причиняет пациенту боль.

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Андрей Ставицкий
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