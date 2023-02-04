Россияне застряли в аэропорту Пхукета из-за повреждения шасси самолета

У самолета с Пхукета в Москву повредились шасси при наборе скорости на взлет

Россияне более чем на четыре часа застряли в аэропорту Пхукета из-за того, что у самолета повредилось шасси при наборе скорости на взлет. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «Подъем», рейс выполняла авиакомпания AZUR air, он следовал в Москву. Уточняется, что повредились три колеса.

По словам одного из пассажиров, сначала самолет двигался по взлетно-посадочной полосе мягко, постепенно ускоряясь. «Затем [случился] толчок, сопровождаемый хлопком или треском, и резкое торможение. Было очевидно, что что-то произошло», — сказал очевидец.

Он добавил, что пассажиры увидели пробитые колеса, когда их вывели из самолета. Причина происшествия неизвестна. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Бразилии рейс из Сальвадора в Сан-Паулу задержали почти на час из-за массовой драки пассажирок в салоне самолета. Причиной конфликта стало то, что ребенок одной из женщин занял чужое место возле окна. Неизвестно, посадили ли его туда специально или случайно. Всех участниц драки сняли с рейса.