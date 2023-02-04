Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эвертон
1:0
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Эспаньол
1:1
Завершен
Осасуна
Испания - Примера|20-й тур
Боруссия Д
5:1
Завершен
Фрайбург
Германия - Бундеслига|19-й тур
Вулверхэмптон
3:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Юнайтед
2:1
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|22-й тур
ПСЖ
2:1
Завершен
Тулуза
Франция - Лига 1|22-й тур
Сассуоло
1:0
2-й тайм
live
Аталанта
Италия - Серия А|21-й тур
23:35, 4 февраля 2023Спорт

65-летняя фитнес-тренер раскрыла секрет молодости

65-летняя фитнес-тренер назвала секретом своей молодости силовые тренировки

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Фитнес-тренер Лесли Максвелл из Австралии раскрыла секрет сохранения молодости. Об этом сообщает Essentially Sports.

65-летний специалист рассказала, что противостоит старению с помощью силовых тренировок и правильного питания. Максвелл также заявила, что особое внимание уделяет упражнениям на мышцы ног.

«Вам нужно всего лишь выучить несколько движений, таких как "толкать", "тянуть", "приседать", "выпадать". Совершенствуйте их, поднимая тяжести. Это омолаживает и делается проще, чем вы думаете», — отметила Максвелл.

Тренер продолжает работать в одном из фитнес-клубов Мельбурна. Она отметила, что заполняет личными тренировками паузы, которые возникают в моменты ожидания клиентов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил Украине возмездием любым оружием в случае атаки на Крым
Пентагон прокомментировал сбитие «китайского шара»
Названо самое популярное место встречи в Москве
Диетолог раскрыла неожиданную пользу попкорна
В Стамбуле задержали 15 сторонников ИГИЛ по подозрению в подготовке терактов
65-летняя фитнес-тренер раскрыла секрет молодости
ЦАХАЛ перехватила летательный аппарат над сектором Газа
Аналитики допустили резкие колебания курса рубля
Посольство России в США прокомментировало передачу Украине активов россиянина
Рогозин оценил опасность американских бомб GLSDB
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.