65-летняя фитнес-тренер раскрыла секрет молодости

65-летняя фитнес-тренер назвала секретом своей молодости силовые тренировки

Фитнес-тренер Лесли Максвелл из Австралии раскрыла секрет сохранения молодости. Об этом сообщает Essentially Sports.

65-летний специалист рассказала, что противостоит старению с помощью силовых тренировок и правильного питания. Максвелл также заявила, что особое внимание уделяет упражнениям на мышцы ног.

«Вам нужно всего лишь выучить несколько движений, таких как "толкать", "тянуть", "приседать", "выпадать". Совершенствуйте их, поднимая тяжести. Это омолаживает и делается проще, чем вы думаете», — отметила Максвелл.

Тренер продолжает работать в одном из фитнес-клубов Мельбурна. Она отметила, что заполняет личными тренировками паузы, которые возникают в моменты ожидания клиентов.