Симон Фуркад призвал допустить россиян до международных соревнований

Французский биатлонист Симон Фуркад призвал допустить россиян до международных турниров

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад призвал допустить российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает Metaratings.

Атлет отметил, что его мнение на этот счет никогда не менялось. Он также добавил, что на данный момент самой важной вещью считает прекращение СВО на Украине.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля прошлого года многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.