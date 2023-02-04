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19:20, 4 февраля 2023Спорт

Симон Фуркад призвал допустить россиян до международных соревнований

Французский биатлонист Симон Фуркад призвал допустить россиян до международных турниров

Фото: Murad Sezer / Reuters

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад призвал допустить российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает Metaratings.

Атлет отметил, что его мнение на этот счет никогда не менялось. Он также добавил, что на данный момент самой важной вещью считает прекращение СВО на Украине.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля прошлого года многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
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