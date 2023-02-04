Власти сообщили о танковой базе ВСУ в Снигиревке Херсонской области

Мэр Барбашов: ВСУ превращают Снигиревку в военную базу и маскируются под мирных граждан

Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, в этом городе стоят около 20 танков. Украинские военнослужащие расквартированы в частных домах, там же организованы склады боеприпасов, добавил он. При этом, утверждает мэр, военные предпочитают передвигаться в гражданской одежде, маскируясь под некомбатантов.

2 февраля Барбашов сообщил, что Киев начал проводить тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе. «Она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей», — заявил чиновник. По его словам, жители боятся выходить на улицу, чтобы не быть схваченными и помещенными в украинские подразделения, которые отправляют в самые горячие точки фронта.

31 января Барбашов заявил, что власти Украины завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки. По его словам, причиной этого стали социальные выплаты жителям и выдача продуктов питания. Он пояснил, что администрации грозит от пяти до десяти лет тюрьмы за коллаборационизм.