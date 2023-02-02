Киев начал тотальную мобилизацию в подконтрольном районе Херсонской области

Барбашов заявил о тотальной мобилизации Киевом в Снигиревском районе Херсонской области

Киев начал проводить тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

«Она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей. Люди боятся выходить элементарно на улицу, чтобы не быть схваченными и насильно помещенными в украинские подразделения, которые сразу же посылаются в самые горячие точки фронта», — заявил Барбашов.

По его словам, власти Украины черпают мобилизационный ресурс, «то есть просто люди рассматриваются как пушечное мясо».

Ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач допустил мобилизацию ограниченно годных граждан республики.

16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 19 февраля 2023 года.