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23:24, 4 февраля 2023Мир

ЦАХАЛ перехватила летательный аппарат над сектором Газа

ЦАХАЛ сообщила, что перехватила небольшой летательный аппарат над сектором Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и перехватили небольшой летательный аппарат в небе над сектором Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что это был не запуск снаряда. Израильская служба тыла работает в штатном режиме, заверили в армейской пресс-службе.

2 февраля ЦАХАЛ сообщила, что нанесла авиаудары по территории сектора Газа после того, как израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля. Израильские истребители атаковали «объекты производства и хранения химического сырья, используемого для производства ракет террористической организацией ХАМАС, и объекты производства оружия, расположенные в центре сектора Газа».

В декабре прошлого года израильские военные в ходе ударов по целям в секторе Газа уничтожили оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и ведущий к нему тоннель на юге анклава.

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Марина Совина
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