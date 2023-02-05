Назван возможный преемник министра обороны Украины

Глава ГУР Украины Буданов может сменить Резникова на посту министра обороны

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова на посту министра обороны страны. Имя возможного преемника назвал депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк. Его слова приводит Ura.ru.

«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — заявил Железняк. По его словам, затем Резников может начать работу в министерстве стратегических отраслей промышленности.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Резников написал заявление об отставке. Он утверждает, что затем покинуть свой пост должен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

1 февраля кабмин Украины уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна» утверждает, что это происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского.