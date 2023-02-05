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06:49, 5 февраля 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил об отставке главы Минобороны Украины

Экс-депутат Рады Кива: глава Минобороны Украины Резников написал заявление об отставке
СюжетМинобороны:
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что глава Минобороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке.

«Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке. В ближайшее время ему должны вручить подозрение», — написал Кива.

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2 февраля 2023

Как утверждает бывший депутат, после Резникова покинуть свой пост должен глава офиса президента Украины Андрей Ермак, «руководитель и вдохновитель группы аферистов и казнокрадов в команде Зеленского».

Ранее о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова говорил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

1 февраля кабмин Украины уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна» утверждает, что увольнение руководства таможни происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского.

После этого Зеленский заявил, что готов продолжить кадровые перестановки в министерстве обороны Украины.

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Марина Совина
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