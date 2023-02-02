Зеленский заявил о готовности продолжить кадровые перестановки в Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что готов продолжить кадровые перестановки в министерстве обороны страны.

«Особенно важна чистота процессов внутри министерства обороны и сил обороны в целом. Любые внутренние поставки, любые закупки должны быть абсолютно чистыми и честными, как и внешние поставки для нашей обороны. Те, кто мешает этому, не останутся в соответствующих структурах», — сказал украинский лидер.

Ранее кабмин Украины уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна» утверждает, что увольнение руководства таможни происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского.

В свою очередь депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.