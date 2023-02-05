Мобилизованные снайперы рассказали о сорванной атаке украинских наемников

Российские снайперы эффективно отразили атаку группы украинских наемников

Мобилизованные российские снайперы эффективно отразили атаку группы украинских наемников. Об этом рассказал командир взвода, передает РИА Новости.

Он заявил, что взвод получил задачу усилить позиции и отогнать врага назад. По словам собеседника агентства, судя по речи и одежде противников, они были хорошо подготовленными иностранными наемниками. Российским снайперам удалось, заняв позиции, сорвать их атаку на стратегически важной высоте.

Ранее сообщалось, что снайперы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в январе за два дня уничтожили группу грузинских наемников в ходе боев за южные окраины Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.