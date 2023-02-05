Мобилизованные снайперы рассказали о сорванной атаке украинских наемников
Мобилизованные российские снайперы эффективно отразили атаку группы украинских наемников. Об этом рассказал командир взвода, передает РИА Новости.
Он заявил, что взвод получил задачу усилить позиции и отогнать врага назад. По словам собеседника агентства, судя по речи и одежде противников, они были хорошо подготовленными иностранными наемниками. Российским снайперам удалось, заняв позиции, сорвать их атаку на стратегически важной высоте.
Ранее сообщалось, что снайперы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в январе за два дня уничтожили группу грузинских наемников в ходе боев за южные окраины Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.