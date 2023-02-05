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12:23, 5 февраля 2023Россия

Мобилизованные снайперы рассказали о сорванной атаке украинских наемников

Российские снайперы эффективно отразили атаку группы украинских наемников

Фото: Unsplash

Мобилизованные российские снайперы эффективно отразили атаку группы украинских наемников. Об этом рассказал командир взвода, передает РИА Новости.

Он заявил, что взвод получил задачу усилить позиции и отогнать врага назад. По словам собеседника агентства, судя по речи и одежде противников, они были хорошо подготовленными иностранными наемниками. Российским снайперам удалось, заняв позиции, сорвать их атаку на стратегически важной высоте.

Ранее сообщалось, что снайперы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в январе за два дня уничтожили группу грузинских наемников в ходе боев за южные окраины Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Зарина Дзагоева
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