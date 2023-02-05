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04:12, 5 февраля 2023Путешествия

Названы самые популярные направления для пляжного отдыха летом

OneTwoTrip: Турция стала самым популярным направлением для пляжного отдыха летом

Фото: Frank Mckenna / Unsplash

Турция стала самым популярным направлением для пляжного отдыха летом. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября. Отмечается, что в Турцию уже было оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год увеличился на 43 процента.

На втором месте оказался Таиланд, куда забронировано 5,7 процента туров. Третью строчку заняли Сейшельские острова, куда было оформлено 5,5 процента заказов.

В списке популярных летних пляжных стран в этом году также оказались ОАЭ (3,9 процента заказов) и Мальдивы (3 процента).

Ранее сообщалось, что россияне массово захотели отдохнуть в одном зарубежном городе в феврале — соотечественники на 66,7 процента чаще стали интересоваться перелетами в турецкую Аланью. По данным OneTwoTrip, также повышенный интерес отечественные туристы проявили к путешествиям в Минск (спрос вырос на 41,7 процента) и Анталью (31,6 процента).

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Марина Совина
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