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10:56, 27 января 2023Путешествия

Россияне массово захотели отдохнуть в одном зарубежном городе в феврале

OneTwoTrip: повышенный интерес в феврале россияне проявили к Аланье, Минску и Анталье

Фото: Shutterstock

Россияне массово захотели отдохнуть в одном зарубежном городе в феврале — соотечественники на 66,7 процента чаще стали интересоваться перелетами в турецкую Аланью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также повышенный интерес отечественные туристы проявили к путешествиям в Минск (спрос вырос на 41,7 процента) и Анталью (31,6 процента). В топ-10 направлений попали Хургада (рост составил 28,6 процента), Ереван (24,5 процента), Худжанд (12,5 процента), Париж (11,1 процента), Коломбо (10,3 процента), Шарм-эш-Шейх (9,2 процента) и Ош (9,1 процента).

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В тройку мест, которые стали менее интересны россиянам, входит Анкара, Наманган (Узбекистан) и Буэнос-Айрес, куда спрос снизился на 33,5, 33,3 и 28,6 процента соответственно.

Ранее эксперты туротрасли выяснили, какие страны выбрали россияне для отдыха у моря на февральских праздниках. Так, лучшей страной для отпуска туристы назвали Таиланд — на него приходится 36,5 процента от всех проданных туров. На втором месте расположился Египет (23,5 процента), на третьем — Турция (около 12 процентов).

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Валентина Процкова
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