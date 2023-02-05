Экс-премьер Израиля рассказал о поившем его водкой Путине

Бывший премьер Израиля Беннет рассказал, как Владимир Путин поил его водкой в Сочи

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как во время встречи в Сочи российский лидер Владимир Путин позвал его в свои покои и поил водкой. Об этом он вспомнил во время интервью, которое разместил на своем YouTube-канале.

«Он сказал мне: "Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас хочу пригласить"», — отметил Беннет. Российский лидер спросил экс-премьера, что тот будет пить. Последний заметил в руках Путина бутылку водки и «был вынужден пить ее».

Беннет также уточнил, что эта встреча прошла за два месяца до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, разговор с президентом России длился пять-шесть часов, после чего они прогулялись по берегу.

Ранее Беннет заявил, что переговоры между Россией и Украиной были сорваны Западом. По его словам, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.