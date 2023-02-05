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17:47, 5 февраля 2023Путешествия

Сотрудница роскошного круизного лайнера раскрыла нелицеприятную часть работы

Сотрудница круизного лайнера показала в TikTok обстановку прачечной на борту

Фото: unsplash

Сотрудница круизного лайнера раскрыла в кратком обзоре непривлекательную сторону своей работы. На TikTok-ролик, ставшим популярным в сети, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница под ником @meliesctravel, публикующая видео о повседневной жизни на борту роскошного круизного лайнера, в очередном ролике показала нелицеприятную часть своей работы. Например, девушка сняла, по ее словам, «самое негламурное» помещение — прачечную.

Прачечная оказалась на палубе нижнего уровня. На видео девушка показала комнату со стиральными машинами, сушилками и гладильными досками. Далее она проследовала в мусоросжигательный отсек, где утилизируются отходы со всего лайнера, а также сняла для подписчиков обстановку столовой для сотрудников.

Ранее в июле 2022 года стюардесса круизного лайнера рассказала о двух секретных комнатах на борту. По ее словам, от пассажиров скрывают тюрьму и морг.

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Дарья Рыбак
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