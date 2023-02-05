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07:16, 5 февраля 2023Интернет и СМИ

Германию предупредили о последствиях из-за новых санкций против России

RND: потолок цен на нефтепродукты из РФ приведет к росту цен на дизельное топливо в ФРГ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Введение ценового потолка на нефтепродукты из России грозит Германии увеличением стоимости дизельного топлива. О таких последствиях предупредил новостной портал редакционной сети Германии RND.

Отмечается, что дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если Евросоюз перестанет закупать его у России, топливо придется импортировать из более отдаленных регионов, что создаст ряд проблем. Из-за ограниченности вместимости судов и увеличенных маршрутов перевозки станут дороже — это скажется на цене.

При этом, в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, говорится в материале. Это связано со снижением производства на двух восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

5 февраля вступил в силу потолок цен ЕС и G7 на импорт нефтепродуктов из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Переходный период в 55 дней будет действовать до 1 апреля. Уровни цен будут пересматриваться один раз в два месяца.

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Марина Совина
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