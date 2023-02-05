В Швеции предрекли дефицит электроэнергии

Svenska kraftnat: с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии

Уже с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии, заявил представитель оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон в интервью телеканалу SVT.

«Мы видим, что потребности промышленности в электроэнергии растут гораздо быстрее, чем расширение производства новой электроэнергии, и с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электричества», — подчеркнул Йонссон, комментируя государственный отчет о будущих потребностях в этой области.

Если стране не удастся расширить производство электроэнергии, крупные промышленные инвестиции станут невозможными. По данным отчета, в краткосрочной перспективе можно осуществлять снабжение наземной ветровой энергией. Но уже в долгосрочной перспективе стране нужно строить ветровые станции и новые реакторы АЭС.

Из-за санкций, введенных против России, в целом ряде стран Европы заявили о возможных проблемах с электроэнергией. Кроме того, в январе сообщалось, что жители Финляндии экономили на электричестве зимой. То же делают в целом ряде других европейских стран.