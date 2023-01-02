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15:53, 2 января 2023Мир

В Финляндии снизили потребление электричества

Потребление электричества в Финляндии снизилось на 10 процентов в декабре

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Жители Финляндии продолжили экономить на электричестве в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электросетевую компанию Fingrid.

Как следует из данных фирмы, потребление электроэнергии в декабре было на 10 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В компании назвали эти цифры «отличным результатом».

По данным предприятия, в декабре 2022 года потребление энергии составило 7,97 мегаватта — в конце 2021 года жители Финляндии использовали порядка 8,86 мегаватта. В Fingrid отметили, что снижение потребления электроэнергии стало самым значительным с августа — в это время стартовала акция по сбережению энергии.

Журналисты отметили, что ранее Финляндия отказалсь от импорта электроэнергии из России. В этой связи в стране возник риск дефицита энергии зимой.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в декабре жители Финляндии стали реже посещать сауны на фоне энергокризиса, несмотря на предрождественскую традицию. Также в стране ограничили время работы рождественских огней, в муниципальных зданиях уменьшили температуру до 20 градусов.

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Андрей Ставицкий
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