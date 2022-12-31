Финны стали реже ходить в сауны из-за энергокризиса

FT: жители Финляндии стали реже посещать сауны на фоне энергокризиса

Жители Финляндии стали реже посещать сауны на фоне энергокризиса, несмотря на предрождественскую традицию. Об этом сообщает Financial Times.

По словам заммэра Хельсинки Анни Синнемяки, многие финны традиционно ходят в сауну в канун Рождества, но в этом году некоторые отказываются от этого обычая из-за подорожания электроэнергии.

Синнемяки отметила, что потребление электроэнергии в ноябре сократилось на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Если ситуация в энергетике ухудшится, то «может случиться так, что все сауны будут отключены», добавила она.

По данным FT, из-за энергокризиса в Финляндии ограничили время работы рождественских огней, уменьшили температуру в муниципальных зданиях до 20 градусов, разрешили не отогревать футбольные поля, а катки использовать только во время похолодания.

В местных бассейнах уже отключили сауны либо ограничили их работу.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло беспрецедентный энергокризис в Европе предстоящей зимой. Отмечается, что страны должны будут сильно сократить потребление газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность.